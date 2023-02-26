Edgar Tur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Tur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Tur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Tur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Tur 28 Aralık 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Tur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Edgar Tur, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Tur'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edgar Tur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Tur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Tur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Tur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Infonet II

1 Ocak 2014 yılında FC Infonet

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında FC Infonet II

3 Ocak 2017 yılında Paide

6 Şubat 2019 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2019 yılında Paide

11 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Edgar Tur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Tur şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edgar Tur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Infonet (2002-2012)

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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