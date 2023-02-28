Edgar Zaracho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Zaracho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Zaracho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Zaracho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Zaracho 29 Kasım 1989 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Catalino Zaracho Zorilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Zaracho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Zaracho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Zaracho'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Zaracho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Zaracho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Zaracho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Zaracho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CA Colón II

31 Aralık 2011 yılında Sport Colombia

1 Ocak 2014 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında Nacional

19 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

Edgar Zaracho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Zaracho şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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