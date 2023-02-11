Edgardo Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgardo Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgardo Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgardo Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgardo Maldonado 11 Eylül 1991 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgardo Maldonado Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgardo Maldonado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Edgardo Maldonado'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgardo Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edgardo Maldonado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgardo Maldonado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgardo Maldonado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Agropecuario

1 Temmuz 2014 yılında Ferro Olavarría

1 Temmuz 2016 yılında Agropecuario

Edgardo Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgardo Maldonado şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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