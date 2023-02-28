Edgardo Orzusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgardo Orzusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgardo Orzusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgardo Orzusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgardo Orzusa 22 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Edgardo Daniel Orzusa Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgardo Orzusa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Edgardo Orzusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgardo Orzusa'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgardo Orzusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgardo Orzusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgardo Orzusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgardo Orzusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nacional

3 Ağustos 2018 yılında Chapecoense

12 Haziran 2019 yılında Nacional

5 Temmuz 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Edgardo Orzusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgardo Orzusa şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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