Edgars Andrejevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgars Andrejevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgars Andrejevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgars Andrejevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgars Andrejevs 21 Ekim 1992 tarihinde Jelgava şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgars Andrejevs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Edgars Andrejevs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgars Andrejevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgars Andrejevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgars Andrejevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgars Andrejevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Jelgava

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Dinamo Riga

1 Ocak 2020 yılında Jelgava

Edgars Andrejevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgars Andrejevs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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