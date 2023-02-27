Edgars İvanovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgars İvanovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgars İvanovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgars İvanovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgars İvanovs 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgars İvanovs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına - tarihinde katılmıştır. Edgars İvanovs'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgars İvanovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgars İvanovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgars İvanovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgars İvanovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgars İvanovs şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Edgars İvanovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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