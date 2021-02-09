EDHO bugün yok mu? EDHO neden yok 9 Şubat 2021 ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamlarının en çok takip edilen dizisi olan ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecana bu kez bir hafta veriliyor. ATV'nin 9 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışında diziye yer verilmedi. Bu durumu merak eden internet kullanıcıları da EDHO bugün yok mu? EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar.

EDHO BUGÜN YOK MU? EDHO NEDEN YOK 9 ŞUBAT 2021 SALI ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu 9 Şubat Salı günü ATV ekranlarında yayınlanmayacak. EDHO yerine Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünün (182) 16 Şubat Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

EDHO'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.