Haftalık burç yorumu 30 Kasım - 6 Aralık 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıÜç farklı ülke, üç farklı yaşam! İşte ölüme savaş açan insanlarFormula 1'de Romain Grosjean, alevler içinde kalan aracından sağ çıktıFatih Ürek hakkında şok iddia: "Bir telefonla işine son verildi"AİHM'den HDP'ye ret: Dokunulmazlıkların kaldırılması şikayeti kabul edilemez!Öykü Çelik'ten olay yaratan sözleri ile ilgili savunma!Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?105 gün sonra ilk görüntü! Koronayı yenen Muhittin Böcek, taburcu olmak için gün sayıyorEDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde set görevlisi olarak çalışan 3 kadın otel odasında taciz edildi.

EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

ATV'nin sevilen yapımlarından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kostüm görevlisi olarak çalışan 3 kadın otel odasında utanç verici anlar yaşadı. 

Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.

EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: TV100

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT