EDHO dizisinde çalışan 3 kadına cinsel saldırı şoku!

ATV'nin sevilen yapımlarından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kostüm görevlisi olarak çalışan 3 kadın otel odasında utanç verici anlar yaşadı.

Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: TV100