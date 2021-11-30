EDHO'nun bitişi hayranlarını üzmüştü! Oktay Kaynarca'dan müjde var! Kanala geri dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sürpriz bir şekilde sona ermesi dizinin hayranlarını oldukça üzmüştü. Konuyla ilgili kısa ve öz açıklamalar yapan Oktay Kaynarca’nın yeni bir proje için ATV ile görüşme halinde olduğu söylendi.

6 sezon boyunca devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ile yapımcı şirket arasında yaşanan sorunlar nedeniyle final yaptı. 200. bölümü çekilen ama yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fenomen bir yapım olarak ekran ömrünü tamamlamış oldu. Oktay Kaynarca ile yönetmen Onur Tan, tam da krizin başlarında ekipten ayrı durmuş ve yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti.

ATV İÇİN YENİ PROJE HAZIRLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ATV yönetimi Oktay Kaynarca ve Onur Tan ile yeni bir proje için anlaştı.

Oktay Kaynarca’nın önümüzdeki dönemde ATV ekranında yeni bir dizi ile yer alabileceğine yönelik bilgiler var. Ancak proje konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.