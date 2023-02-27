Edhu Oliva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edhu Oliva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edhu Oliva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edhu Oliva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edhu Oliva 17 Ocak 1996 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yamir Edhu Oliva Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edhu Oliva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edhu Oliva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edhu Oliva'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edhu Oliva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yamiredhu/

http://www.facebook.com/educihto.nerihto

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Edhu Oliva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edhu Oliva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Edhu Oliva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edhu Oliva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2018 yılında U. San Martín

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

5 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

1 Şubat 2022 yılında U. San Martín

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Edhu Oliva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edhu Oliva şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Edhu Oliva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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