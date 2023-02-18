Edi Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edi Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edi Horvat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edi Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edi Horvat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edi Horvat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edi Horvat 29 Kasım 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edi Horvat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Edi Horvat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edi Horvat'nin NK Krka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edi Horvat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edihorvat_/

Edi Horvatboyu ve yaşı kaç

Edi Horvat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edi Horvat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Edi Horvat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edi Horvat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2012 yılında NK Ponikve

23 Ağu 2013 yılında NK Laduc

14 Ağu 2014 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Inter Z. U19

11 Temmuz 2017 yılında NK Aluminij

19 Şubat 2018 yılında NK Brezice 1919

30 Haziran 2018 yılında NK Aluminij

1 Ağu 2018 yılında NK Brezice 1919

3 Şubat 2019 yılında NK Fuzinar

11 Ocak 2022 yılında Legion FC

27 Ocak 2023 yılında NK Krka

Edi Horvat kimdir

Edi Horvat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edi Horvat şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Edi Horvat nereli

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