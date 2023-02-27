Edi Maksutaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Maksutaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edi Maksutaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edi Maksutaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edi Maksutaj 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edi Maksutaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edi Maksutaj'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edi Maksutaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edi Maksutaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edi Maksutaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edi Maksutaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Ballkani

Edi Maksutaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edi Maksutaj şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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