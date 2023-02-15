Edi Sylisufaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edi Sylisufaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edi Sylisufaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edi Sylisufaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edi Sylisufaj 8 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Kosova,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edi Sylisufaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Edi Sylisufaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edi Sylisufaj'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Edi Sylisufaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edi Sylisufaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edi Sylisufaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edi Sylisufaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2017 yılında Falkenberg

6 Ağu 2021 yılında Sirius

31 Aralık 2021 yılında Falkenberg

8 Ocak 2022 yılında Sirius

Edi Sylisufaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edi Sylisufaj şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edi Sylisufaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Falkenbergs FF (2006–2017)

Kosova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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