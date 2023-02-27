Ediae Precious kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ediae Precious Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ediae Precious adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ediae Precious Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ediae Precious 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ediae Precious Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Ediae Precious, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ediae Precious'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Ediae Precious Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ediae Precious futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Liwa FC
1 Temmuz 2021 yılında KF Flamurtari
1 Temmuz 2022 yılında FC Phoenix
1 Ocak 2023 yılında Liepaja
Ediae Precious Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ediae Precious şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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