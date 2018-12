Edibe Sözen’den 25 Aralık mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, yayımladığı mesaj ile 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 97. yıldönümünü kutladı.

Prof. Dr. Edibe Sözen mesajında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak, "Gaziantep halkı, 97 yıl önce emperyalist güçlere karşı sergilediği eşsiz mücadele örneğiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek oldu.O dönem Antep'i boyunduruk altına almak isteyen işgalci güçler, önce şehri ablukaya alıp, ahalinin direncini kırmak için kenti açlığa ve yokluğa mahkum ettiler. Ardından da dönemin en modern ordularıyla şehri gece gündüz bombaladılar. Ancak, vatan ve millet aşkıyla yanan Antepliler, cephaneden yoksun, imkansızlıklar içinde olmasına rağmen tarihte eşi benzeri görülmemiş direniş göstererek destan yazdı. Ahali, hürriyeti ve namusu için kentin her mahallesinde her sokağında inançla, azimle savaştı. Esir olmaktansa ölmeyi göze alan bu şehrin evlatları, 10 ay 9 günlük mücadelenin ardından düşmanı topraklarından attı. Tarih bir milletin hafızasıdır. 97 yıl önce nüfusunun 3'te birine yakınını şehit veren Gaziantep, aynı inanç ve azmi 15 Temmuz'da da göstermiş, vatanın bağımsızlığına göz diken şer odaklarının karşısında dimdik durarak milli iradeye sahip çıkmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, her daim Antep savunmasındaki ruhu ilke edinerek, kentimiz ve ülkemizin daha çok gelişip, büyüyüp, güçlenmesi için yılmadan çalışacağız. İlimizi gazilik unvanıyla onurlandıran bizlere üzerinde şerefle başımız dik yaşadığımız toprakları emanet eden Antep destanının kahramanlarını; şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor kentimizin düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA