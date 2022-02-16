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Edilgi ne demek, TDK'ya göre Edilgi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edilgi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Edilgi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Edilgi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Edilgi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Edilgi ne demek, TDK'ya göre Edilgi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edilgi ne demek? Edilgi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edilgi kelimesi. Peki edilgi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edilgi nedir, edilgi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EDİLGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edilgi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre edilgi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dışarıdan gelip bir şeyde belli bir değişiklik yapan iş veya bu işin sonucu, infial

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