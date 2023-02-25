Edilson Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edilson Cabeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edilson Cabeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edilson Cabeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edilson Cabeza 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edilson Alejandro Cabeza Almeida şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edilson Cabeza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına - tarihinde katılmıştır. Edilson Cabeza'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edilson Cabeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edilson Cabeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında LDU Quito B
1 Mart 2022 yılında CD Aampetra
31 Aralık 2022 yılında LDU Quito
Edilson Cabeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edilson Cabeza şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Universidad Tecnológica Equinoccial (-2015)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.