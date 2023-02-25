Edilson Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edilson Cabeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edilson Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edilson Cabeza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Edilson Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edilson Cabeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edilson Cabeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edilson Cabeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edilson Cabeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edilson Cabeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edilson Cabeza 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edilson Alejandro Cabeza Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edilson Cabeza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına - tarihinde katılmıştır. Edilson Cabeza'nin LDU Quito ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edilson Cabeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edilson Cabeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında LDU Quito B

1 Mart 2022 yılında CD Aampetra

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Edilson Cabeza kimdir

Edilson Cabeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edilson Cabeza şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Universidad Tecnológica Equinoccial (-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edilson Cabeza nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semen Khatkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Khatkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi