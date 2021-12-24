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Edim ne demek, TDK'ya göre Edim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Edim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Edim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Edim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Edim ne demek, TDK'ya göre Edim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edim ne demek? Edim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edim kelimesi. Peki edim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edim nedir, edim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EDİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre edim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil
- İnsan davranışı
- Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz
- Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış

EDİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz.

EDİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- edim bilimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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