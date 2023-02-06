Edimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edimar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edimar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Edimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edimar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edimar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edimar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edimar 21 Mayıs 1986 tarihinde Cachoeiro de Itapemirim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edimar Curitiba Fraga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edimar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Edimar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edimar'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edimar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edimarfraga/

Edimarboyu ve yaşı kaç

Edimar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edimar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edimar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edimar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2006 yılında Guarani

1 Aralık 2006 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2007 yılında Tupi FC

1 Nisan 2008 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2008 yılında Ipatinga FC

30 Haziran 2008 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2008 yılında SC Braga

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2009 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2010 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2010 yılında CFR Cluj

3 Ağu 2011 yılında Skoda Xanthi

30 Haziran 2012 yılında CFR Cluj

6 Ağu 2012 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2013 yılında CFR Cluj

26 Temmuz 2013 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2014 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2014 yılında Chievo Verona

7 Ocak 2015 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

19 Ağu 2015 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

5 Temmuz 2016 yılında Cruzeiro

28 Mart 2017 yılında São Paulo

31 Aralık 2017 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2018 yılında São Paulo

25 Nisan 2019 yılında Bragantino

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

Edimar kimdir

Edimar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edimar şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edimar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar