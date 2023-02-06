Edimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edimar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edimar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edimar 21 Mayıs 1986 tarihinde Cachoeiro de Itapemirim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edimar Curitiba Fraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edimar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Edimar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edimar'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edimar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edimarfraga/

Edimar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edimar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edimar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edimar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2006 yılında Guarani

1 Aralık 2006 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2007 yılında Tupi FC

1 Nisan 2008 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2008 yılında Ipatinga FC

30 Haziran 2008 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2008 yılında SC Braga

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2009 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2010 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2010 yılında CFR Cluj

3 Ağu 2011 yılında Skoda Xanthi

30 Haziran 2012 yılında CFR Cluj

6 Ağu 2012 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2013 yılında CFR Cluj

26 Temmuz 2013 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2014 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2014 yılında Chievo Verona

7 Ocak 2015 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

19 Ağu 2015 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

5 Temmuz 2016 yılında Cruzeiro

28 Mart 2017 yılında São Paulo

31 Aralık 2017 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2018 yılında São Paulo

25 Nisan 2019 yılında Bragantino

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

Edimar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edimar şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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