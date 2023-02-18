Edin Ajdinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Ajdinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Ajdinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Ajdinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Ajdinovic 7 Haziran 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Един Ајдиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Ajdinovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edin Ajdinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Edin Ajdinovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Ajdinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edin_ajdinovic/

Edin Ajdinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Ajdinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Ajdinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Ajdinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac U19

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız U19

17 Ocak 2020 yılında Vozdovac

Edin Ajdinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Ajdinovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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