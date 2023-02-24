Edin Biber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Biber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Biber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Biber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Biber 6 Ocak 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Biber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Edin Biber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Biber'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Biber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Biber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Biber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Biber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U17

9 Şubat 2016 yılında FK Olimpik U19

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

31 Ocak 2018 yılında Zr. Mostar U19

18 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

5 Şubat 2021 yılında Radnik

4 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Edin Biber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Biber şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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