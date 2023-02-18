Edin Fatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Fatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Fatic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Fatic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Fatic 21 Mayıs 1997 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Edin Fatić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Fatic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edin Fatic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 15 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Edin Fatic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Fatic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Fatic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edin Fatic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Fatic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka II

12 Ağu 2016 yılında NK Losinj

11 Ağu 2017 yılında NK Orijent 1919

20 Şubat 2018 yılında FC Koper

15 Şubat 2019 yılında NK Orijent 1919

Edin Fatic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Fatic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.