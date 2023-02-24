Edin Ficic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Ficic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edin Ficic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edin Ficic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.