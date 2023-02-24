Edin Ficic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Ficic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Ficic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edin Ficic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edin Ficic 23 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Един Фицић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edin Ficic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Ficic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edin Ficic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edin Ficic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Otrant-Olympic
Edin Ficic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edin Ficic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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