Edin Mujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Mujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Mujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Mujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Mujic 27 Ocak 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edin Mujić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Mujic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edin Mujic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Edin Mujic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Mujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Mujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Mujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Mujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

23 Eylül 2020 yılında J. Bihac

31 Aralık 2020 yılında Zeljeznicar

24 Şubat 2021 yılında FK Gorazde

15 Haziran 2021 yılında Zeljeznicar

13 Temmuz 2022 yılında FK Gorazde

31 Aralık 2022 yılında Zeljeznicar

Edin Mujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Mujic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edin Mujic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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