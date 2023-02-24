Edin Murga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Murga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Murga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edin Murga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edin Murga 21 Aralık 1994 tarihinde Vicenza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edin Murga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edin Murga, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Murga'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Edin Murga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edin Murga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.
Edin Murga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Edin Murga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Sarajevo U19
10 Temmuz 2013 yılında AEK Atina
1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz
10 Mart 2015 yılında Vendsyssel FF
1 Temmuz 2015 yılında Birkirkara FC
31 Ağustos 2015 yılında Mosta FC
30 Haziran 2016 yılında Birkirkara FC
1 Temmuz 2016 yılında Mladost Kakanj
19 Ağustos 2016 yılında Mosta FC
9 Şubat 2017 yılında Bosna Union
1 Temmuz 2017 yılında BV Essen
18 Ocak 2018 yılında Bosna Visoko
1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City
6 Ağustos 2019 yılında Mosta FC
31 Ocak 2020 yılında Zvijezda 09
15 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz
12 Eylül 2020 yılında GOSK Gabela
11 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
16 Temmuz 2021 yılında FC Portalban
29 Ağustos 2022 yılında TOSK Tesanj
Edin Murga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edin Murga şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.