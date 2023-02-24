Edin Murga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Murga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Murga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Murga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Murga 21 Aralık 1994 tarihinde Vicenza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Murga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edin Murga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Murga'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Murga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Murga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Murga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Murga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sarajevo U19

10 Temmuz 2013 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2015 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2015 yılında Birkirkara FC

31 Ağustos 2015 yılında Mosta FC

30 Haziran 2016 yılında Birkirkara FC

1 Temmuz 2016 yılında Mladost Kakanj

19 Ağustos 2016 yılında Mosta FC

9 Şubat 2017 yılında Bosna Union

1 Temmuz 2017 yılında BV Essen

18 Ocak 2018 yılında Bosna Visoko

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

6 Ağustos 2019 yılında Mosta FC

31 Ocak 2020 yılında Zvijezda 09

15 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2020 yılında GOSK Gabela

11 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2021 yılında FC Portalban

29 Ağustos 2022 yılında TOSK Tesanj

Edin Murga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Murga şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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