Edin Visca bordo-mavili formayı giydi! Boşnak yıldız stadyumda poz verdi!

Trabzonspor yıllardır pişenden koştuğu Edin Visca'yı dün yaptığı resmi KAP bildirimi ile kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili ekip 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Edin Visca'yı bugün sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Boşnak futbolcu, sevgi gösterilerinin ardından yetkililerle birlikte kulüp tesislerine hareket etti ve burada formayı giydi.

FORMAYI GİYDİ

Trabzonspor taraftarlarının tanıtım videosu beklediği Edin Visca için bordo-mavili ekipten fotoğraflı paylaşım geldi. Stadyumun soyunma odası ve sahasında çeşitli pozlar veren Edin Visca, bordo-mavili formayı da sırtına geçirdi. Transfer sezonunun resmi olarak açılmasının ardından kadroya dahil olacak yıldız futbolcunun, yarın akşam oynanacak Yeni-Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Transferin ardından açıklama yapan Edin Visca, kendisine yıllardır teklifler geldiğini ancak bu kadar yoğun ilgiyle isteyen sadece Trabzonspor'un olduğunu ifade etmişti. Takımla birlikte başarılar yakalayarak yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Visca, sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da şampiyonluklara imza atmak istediğini belirtti.