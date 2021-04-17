Edinburgh Dükü Prens Philip cenaze töreni gerçekleşti!

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Prens Philip için, bugün Türkiye saati ile 17:00'de bir Kraliyet töreni düzenlendi. 30 kişinin olacağı törende Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover, cenaze arabası olarak kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ CANLI YAYINLANDI

Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'nde yapılacak olan Kraliyet töreni, televizyondan canlı yayımlanacak. Törene katılacak 30 kişi Covid-19 önlemleri dahilinde maske takacak ve sosyal medya kurallarına uyacak. Kraliçe'nin ise tek başına oturması dikkatlerden kaçmadı.

Prens'in tabutunun armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacağı kaydedildi. Bu bayrakta İngiltere'de sahip olduğu unvanlardan Yunan kökenlerine kadar yaşamını yansıtan semboller yer alıyor.

Daha önceki cenaze töreni planlarında, binlerce kişinin katılımı ve yüzlerce askerin görev alması öngörülüyordu. Ancak salgının başlamasından bu yana, büyük kalabalıkların toplanabileceği etkinliklerin kapsam dışı bırakıldığı planlar yapıldı.

KARDEŞLER YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Önceden ayarlanan cenaze planında yer alan bilgiye göre Dük'ün çocukları Prenses Anne ve Prens Charles, Prens Edward ve Prens Andrew'ün cenaze arabasının yanında yürüyeceği, onların arkalarında ise Prens Harry Prenses Anne’nin oğlu Peter Phillips; ve Prens William'ın olacağı belirtildi.

BU KEZ GELENEĞE UYULMADI

Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlerde geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katılıyorlardı. Ancak Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin bu geleneği yerine getiremeyecek olması sebebiyle İngiltere Kraliçesi'nin sorunu çözmek için, "Törene katılacak olan isimlerden askeri üniforma değil madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük elbiseler giymeleri istendiği" şeklinde ifade edildi.