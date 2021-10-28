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Edinç ne demek, TDK'ya göre Edinç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edinç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Edinç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Edinç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Edinç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Edinç ne demek, TDK'ya göre Edinç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edinç ne demek? Edinç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edinç kelimesi. Peki edinç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edinç nedir, edinç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EDİNÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edinç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre edinç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Edinilen şey veya şeyler, müktesebat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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