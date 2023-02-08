Edinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edinho 8 Ağu 1994 tarihinde Baturité şehrinde doğmuştur. 1,58 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Edson Moreira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edinho'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edinhomoreiraoficial/

Edinhoboyu ve yaşı kaç

Edinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Edinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2014 yılında Tombense

1 Ocak 2015 yılında Avaí FC

30 Nisan 2015 yılında Tombense

1 Mayıs 2015 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2015 yılında Tombense

21 Ocak 2016 yılında Ituano

8 Mayıs 2016 yılında Tombense

24 Mayıs 2016 yılında Guarani

3 Temmuz 2017 yılında CSA

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza

28 Haziran 2018 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

22 Temmuz 2020 yılında Daejeon Hana C.

30 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2021 yılında Fortaleza

5 Nisan 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

1 Ocak 2023 yılında Sport Recife

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza

Edinho kimdir

Edinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edinho şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edinho nereli

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