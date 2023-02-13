Edinson Cavani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Cavani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edinson Cavani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edinson Cavani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edinson Cavani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Cavani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edinson Cavani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edinson Cavani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edinson Cavani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edinson Cavani 14 Şubat 1987 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Édinson Roberto Cavani Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edinson Cavani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edinson Cavani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Edinson Cavani'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edinson Cavani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ecavaniofficial

http://www.instagram.com/cavaniofficial21/

http://www.facebook.com/EdiCavaniOfficial

Edinson Cavaniboyu ve yaşı kaç

Edinson Cavani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edinson Cavani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edinson Cavani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edinson Cavani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Danubio FC

29 Ocak 2007 yılında Palermo

22 Temmuz 2010 yılında Napoli

30 Haziran 2011 yılında Palermo

1 Temmuz 2011 yılında Napoli

16 Temmuz 2013 yılında Paris SG

5 Ekim 2020 yılında Man. United

29 Ağu 2022 yılında Valencia

Edinson Cavani kimdir

Edinson Cavani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edinson Cavani şuan Valencia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional (Salto), Club Peñarol (Salto), Club Remeros (Salto), Club Salto Uruguay, Club Ferro Carril (Salto), Danubio FC (2000-2005)

Edinson Cavani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 21 numaralı formasıyla 6 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 136 maçta 58 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edinson Cavani nereli

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