Edinson Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edinson Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edinson Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edinson Chavez 20 Kasım 1993 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Édinson José Chávez Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edinson Chavez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Edinson Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edinson Chavez'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edinson Chavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elchz_28/

Edinson Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edinson Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edinson Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edinson Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

1 Ocak 2021 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Edinson Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edinson Chavez şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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