Edinson Mero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edinson Mero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edinson Mero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edinson Mero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edinson Mero 3 Ağustos 1998 tarihinde El Triunfo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edinson Manuel Mero Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edinson Mero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Edinson Mero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edinson Mero'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edinson Mero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edinson Mero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edinson Mero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edinson Mero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2016 yılında Grupo Alcívar

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

23 Mayıs 2017 yılında Grupo Alcívar

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2018 yılında San Francisco

12 Şubat 2019 yılında CD Santa Rita

15 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

3 Ocak 2022 yılında Delfín SC

12 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Edinson Mero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edinson Mero şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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