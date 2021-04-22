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Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

Usta şarkıcı Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı kızı Türkü Akbayram, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Peki Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

Türkü Akbayram, Star TV'nin sevilen müzik eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu oluyor. Peki Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram çiftinin kızıdır.  Aslen Gazianteplidir.  İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram’la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etti. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de ‘Hiçbiri’ adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi.

Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

TÜRKÜ AKBAYRAM EVLİ Mİ?

Türkü Akbayram, 2013 yılında Serdar Çınar’la dünya evine girdi.Üniversitede master yaptığı esnada tanıştığı Çınar ile Kandilli’deki Adile Sultan Sarayı’nda yapılan düğünle evlenen çiftin 2019’da Lavin adındaki kızlarını dünyaya geldi.

Edip Akbayram'ın kızı kimdir? Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

ŞARKILARI NELERDİR?

Nefesim Nefesine

Dido

Sarı gelin

Boşu Boşuna

Hiçbiri

Mavi Liman

Yiğidim Aslanım

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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