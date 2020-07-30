Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda büyük özlemini duyduğumuz bayram namazını koronavirüs salgınının pik yapması nedeniyle idrak edememiştik. 2020 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramında bayram namazının koronavirüs salgınının biraz olsun yavaşlamasıyla tedbirler eşliğinde kılınacağı belirtildi. Bunun üzerine bayram namazını camilerde kılmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu Edirne Bayram namazı saati kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2020 Bayram namazı vakti Edirne…

Edirne Bayram namazı saati kaçta? İşte 2020 Bayram namazı vakti Edirne

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Edirne Kurban bayramı namazı saati kaçta? sorusuna açıklık kazandırdı.

Edirne’de bayram namazı 06:41’da idrak edilecek.