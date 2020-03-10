Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 146 bin göçmen sınırdan geçti

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 28 Şubat'ta başlayan göçmen akını sürecine değinerek, İçişleri Bakanlığı tarafından sınırı geçen göçmenlere yönelik açıklanan verilerin doğru olduğunu söyledi. Gürkan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun en son 146 bin olarak açıkladığı geçişlerin doğru olduğunu ben de biliyorum. O kadar mülteci Edirne hattındaki sınırlardan geçerek Yunanistan'a geçti" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 28 Şubat'tan itibaren başlayan göçmen akını ve komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'da görülen koronavirüs vakalarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Gürkan, özellikle Balkan ülkelerinin ağırlıklı olarak katıldığı 10- 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ni ileri bir tarihe ertelediklerini belirtti. Gürkan ayrıca, kentte halkın toplu olarak bulunduğu birçok noktaya da el dezenfektan makineleri koymaya başladıklarını dile getirdi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN RAKAMLARI DOĞRU, TEREDDÜDÜM YOK'

Konuşmasının başında 28 Şubat'ta başlayan göçmen akını sürecine değinen Gürkan, İçişleri Bakanlığı tarafından sınırı geçen göçmenlere yönelik açıklanan verilerin doğru olduğunu söyledi. Gürkan, "Bizim Meriç hattı boyunca sınır karakol birliklerimiz var. Zannediyorum 31 tane. Bu karakolların kurulduğu noktalarda takdir edersiniz ki, belli bir deneyimden sonra kurulmuş. Bunu niye söylüyorum? Kamuoyunda bir tartışma var; Yunanistan'a geçtiği açıklanan mülteci sayısı doğru mudur, değil midir? Bu rakamların nasıl elde edildiğini bildiğim için doğru olduğundan benim bir tereddüdüm yok. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun en son 146 bin olarak açıkladığı geçişlerin doğru olduğunu ben de biliyorum. O kadar mülteci Edirne hattındaki sınırlardan geçerek Yunanistan'a geçti" dedi.

TUR OPERATÖRLERİNE SESLENDİ

Edirne Valiliği koordinasyonunda göçmenlerin yoğunlukta olduğu Pazarkule'de hijyen, barınma, çevre temizliği gibi bir çok konuda önlemler alındığının altını çizen Gürkan, turizm şehri olarak bilinen Edirne'yle ilgili tur operatörlerine de çağrıda bulundu. Gürkan, "Özellikle son birkaç gündür Edirne'de mülteci akını var diye yurt içindeki tur operatörlerinin Edirne'ye olan turları iptal ettikleri şeklinde henüz kesinleşmemiş bilgiler geliyor. Buradan tüm tur operatörlerine de şunu söylemek isterim; mülteciler sadece Pazarkule Sınır Kapısı'nın bölgesinde bir alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bugün şehrin başka noktalarında bir mülteci kitlesi söz konusu değil" diye konuştu.

Göçün başladığı ilk günden bu yana halk sağlığı alanındaki çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden bu yana yaptığımız özellikle halk sağlığı alanındaki çalışmalar bugün itibariyle de devam ediyor. Bugün itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin de desteğiyle Belediye Halk Sağlığı ekiplerimiz şehrimizdeki bütün taksilerin, ETUS minibüslerinin içlerini dezenfekte ediyorlar, hijyenini sağlıyorlar. Diğer taraftan bugün itibariyle belediye olarak dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla toplu yaşanan yerlerde el dezenfektan makineleri koyuyoruz. Stoklarımızı yaptık, dezenfektan malzemelerini temin ettik. Yaklaşık 3 bin litre dezenfektan temin edildi. Şu anda bu aparatlar Pazar yeri gibi, belediye binalarının girişleri gibi birçok noktaya takılıyor ve takılmaya devam ediyor."

BANDO VE CİĞER FESTİVALİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Başkan Gürkan, son birkaç gündür Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya'dan koronavirüs haberlerinin geldiğini belirterek, "Yunanistan'da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Çünkü bizim festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyor. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız" dedi.

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Kaynak: DHA