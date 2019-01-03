Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'Adrianoupolis' tepkisi

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kente günü birlik alış verişe gelen Yunan ve Bulgar vatandaşlarının yeni yılını, kent geneline asılan afişlerle Yunanca ve Bulgarca mesajla kutladı. Yunanca mesajın altına Edirne'nin adının "Adrianoupolis" olarak yazılmasına Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, tepki gösterdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi ziyarete gelen ve alışveriş yaparak kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan Yunan ve Bulgar turistlerin de yeni yılını kente astığı afişlerle Yunanca ve Bulgarca olarak, "Yeni yılınız kutlu olsun. 2019 yılı tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirsin" mesajı ile kutladı. Gürkan'ın Yunanca mesajın altında Edirne isminin "Adrianoupolis" yazılmasına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Güner, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Yunanca ve Bulgarca yeni yıl mesajları direklere asıldı. Eyvallah güzel bir hareket. Bulgarca olan kutlamada Edirne yazıyor. Fakat Yunanca da...Burası Adrianopolis değil Sayın Başkan! Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış serhad şehri Edirne. Şaşırmayın. Her paylaşımda kullandığınız Atatürk" ün gösterdiği aydınlık yol bu değil. Atam bu toprakları "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek aldı. Yol bu.."

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DHA