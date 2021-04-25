Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerFenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCUBiden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDiyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEdirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMalatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuOfspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Bucaspor 1928 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Bucaspor 1928 ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Bucaspor 1928 maçı skoru ne oldu?

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor -Bucaspor 1928 Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Bucaspor 1928 Maçının Hakemleri 
Alirıza Altunbakır(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Dalgıç(2. Yardımcı Hakem), Hasan Can Tamtekin(dördüncü Hakem)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 39. Enis Çeliksu, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 9. Ahmet Baykal, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 29. Cihad Ateş

Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 16. Emirhan Ebrar Akdemir, 77. Behiç Alpagut Özeren

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
30. Şener Özcan, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 19. Berkay Ertürk, 54. Alper Kadir Duruk, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT