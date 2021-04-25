Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Bucaspor 1928 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Bucaspor 1928 ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Bucaspor 1928 maçı skoru ne oldu?
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Edirne Belediyesi Paş Edirnespor -Bucaspor 1928 Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Bucaspor 1928 Maçının Hakemleri
Alirıza Altunbakır(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Dalgıç(2. Yardımcı Hakem), Hasan Can Tamtekin(dördüncü Hakem)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
99. Yusuf Karagöz, 39. Enis Çeliksu, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 9. Ahmet Baykal, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 29. Cihad Ateş
Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 16. Emirhan Ebrar Akdemir, 77. Behiç Alpagut Özeren
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram
Yedekler
30. Şener Özcan, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 19. Berkay Ertürk, 54. Alper Kadir Duruk, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor