Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Bucaspor 1928 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Bucaspor 1928 ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Bucaspor 1928 maçı skoru ne oldu? Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928 Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor -Bucaspor 1928 Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Edirne 25 Kasım - Edirne



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Bucaspor 1928 Maçının Hakemleri

Alirıza Altunbakır(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Dalgıç(2. Yardımcı Hakem), Hasan Can Tamtekin(dördüncü Hakem)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

99. Yusuf Karagöz, 39. Enis Çeliksu, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 24. Uğur Adem Gezer, 6. Oğuzhan Kandemir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 9. Ahmet Baykal, 21. Hasan Gündoğdu, 11. Harun Özcan, 29. Cihad Ateş



Yedekler

25. Ataberk Gürgen, 7. Uğur Erk, 34. Barış Kasaroğlu, 80. Ümit Can Tokcu, 20. Güney Gençel, 16. Emirhan Ebrar Akdemir, 77. Behiç Alpagut Özeren



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 61. Ahmet Aktaş, 89. Burak Sürmeli, 33. Enes Alıç, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

30. Şener Özcan, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 19. Berkay Ertürk, 54. Alper Kadir Duruk, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

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