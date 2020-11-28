Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Belediye Derince Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Berkay Erdemir(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Sefa Can Meral(dördüncü Hakem)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 6. Oğuzhan Kandemir, 53. İlyas Sarı, 80. Ümit Can Tokcu, 39. Enis Çeliksu, 70. Berk Yiğit Karadağ, 9. Ahmet Baykal
Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 7. Uğur Erk, 22. Uğur Kapısız, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel
Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz
Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 52. Doğancan Aynacı, 8. Rıdvan Aykan, 21. Mehmet Bağlı, 11. Melih İnan, 61. Mehmet Tosun, 28. Muhammed Enes Yılmaz
Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 41. Bahtiyar Yıldırım, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 10. Bertuğ Başdemir
Teknik Sorumlu
Bülent Batırman
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor