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  3. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Belediye Derince Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Edirne 25 Kasım - Edirne

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Berkay Erdemir(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Sefa Can Meral(dördüncü Hakem)

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 6. Oğuzhan Kandemir, 53. İlyas Sarı, 80. Ümit Can Tokcu, 39. Enis Çeliksu, 70. Berk Yiğit Karadağ, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 7. Uğur Erk, 22. Uğur Kapısız, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 52. Doğancan Aynacı, 8. Rıdvan Aykan, 21. Mehmet Bağlı, 11. Melih İnan, 61. Mehmet Tosun, 28. Muhammed Enes Yılmaz

Yedekler
23. Volkan Mert Korkmaz, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 41. Bahtiyar Yıldırım, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 10. Bertuğ Başdemir

Teknik Sorumlu
Bülent Batırman

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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