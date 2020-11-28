Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ve Belediye Derince Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor sahasında Belediye Derince Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Edirne 25 Kasım - Edirne stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Edirne 25 Kasım - Edirne stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Edirne Belediyesi Paş Edirnespor - Belediye Derince Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Edirne 25 Kasım - Edirne



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Berkay Erdemir(hakem), Birkan Çanakcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Sefa Can Meral(dördüncü Hakem)

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 6. Oğuzhan Kandemir, 53. İlyas Sarı, 80. Ümit Can Tokcu, 39. Enis Çeliksu, 70. Berk Yiğit Karadağ, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 7. Uğur Erk, 22. Uğur Kapısız, 11. Harun Özcan, 18. Yiğit Kotan, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

1. Yunus Emre Genç, 77. Tayfun Kırca, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 52. Doğancan Aynacı, 8. Rıdvan Aykan, 21. Mehmet Bağlı, 11. Melih İnan, 61. Mehmet Tosun, 28. Muhammed Enes Yılmaz



Yedekler

23. Volkan Mert Korkmaz, 99. Kubilay Serbest, 45. Mesut Can Tunalı, 41. Bahtiyar Yıldırım, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 4. Osman Kerem Akyol, 10. Bertuğ Başdemir



Teknik Sorumlu

Bülent Batırman

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

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