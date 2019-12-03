Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Demirtaş' açıklaması (2)

DEMİRTAŞ TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği gece geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, hastanede tedavi gören Selahattin Demirtaş'ın yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.12.2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroentoroloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalları ile konsülte edilmiş yapılan laboratuar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Kaynak: DHA