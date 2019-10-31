Edirne Cumhuriyet Başsavcısı’ndan Trakya Üniversitesi’nde mesleki bilgilendirme semineri

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Adalet programı öğrencileriyle bir araya gelerek savcılık makamının yargı ve hukuk sistemindeki yeri ve önemine dair bilgilendirmede bulunarak mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimi Volkan Bozkaya, İpsala Cumhuriyet Savcıları Muhammet Boçoğlu ve Ferhat Akıl ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Adalet programının Trakya Üniversitesi'nin hukuk alanında ilk ve tek bölümü olduğunu ve 3+1 işyeri eğitim uygulamasıyla öğrencilerin eğitimleri sırasında uygulamaya dönük elde edecekleri kazanımlar sayesinde ülkemizde adaletin tecellisine katkı sağlayacak, her yönden iyi yetişmiş meslek mensupları olacaklarını söyledi.

Üniversite kürsüsünden öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başsavcı Fatih Karabacak, sohbet havasında mesleki deneyimlerini ve Türk Hukuk Sistemi ile ilgili bilgileri öğrencilere aktardı.

Etkinlik, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA