Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit vermiyor

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, kaçak ve yasa dışı avcılığa geçit vermiyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, çelik halatla ağaca bağlanan ve LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, 17 Ağustos 2019 tarihinde başlayan resmi av sezonu sonrası kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı. Kaçak ve yasa dışı avcılıkla mücadele eden ekipler, yasal olmayan ses düzeneği ele geçirdi.

Ele geçirilen düzenekte kurulan sistem ekipler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Söz konusu ses düzeneği otomobillerde kullanılan LPG tankının içerisinde konularak, ekiplerin tespit etmesi halinde sökememesi için de çelik halatlar ağaca bağlı şekilde bulundu. El konulan düzenek, incelenmek üzere müdürlüğe götürülürken, düzeneği yerleştirdiği belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Av Koruma ekipleri pes dedirtecek bir teyp düzeneği buldu. Araç tüpü içine yerleştirilen teyp düzeneğini, ağaca, ekiplerin almaması için çelik halatla bağladılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Ekiplerimiz her ne koşulda olursa olsun teybe el koymuş ve bir kişiye işlem yapmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA