Edirne Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Emniyet Müdürlüğü tüm birimlerinin yeni binaya taşınma işleminin gerçekleştiği belirtildi.

Daha önce İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasından farklı yerlerde hizmet veren müdürlüklerin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge trafik denetleme, çocuk, sosyal hizmetler, eğitim, hukuk işleri ve soruşturma, yabancılar şube müdürlükleri ile hudut kapıları büro amirliği de İl Emniyet Müdürlüğüne ait yeni hizmet binasına taşınarak yürütülen hizmetler tek bir çatı altında toplanmıştır. Edirne Emniyet Müdürlüğü birimlerinde iş ve işlemleri olan vatandaşlar İstasyon Mahallesi İnci Sokak'taki yeni binaya gelerek müracaatta bulunabilecek."

Kaynak: AA