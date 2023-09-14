Edirne Emniyet Müdürü’nden şok uygulama

Edirne'de ve 8 ilçede toplam 83 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulama, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katılımıyla yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edirne Emniyet Müdürü’nden şok uygulama

Edirne'de ve 8 ilçede toplam 83 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulama, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katılımıyla yapıldı.

Şehir merkezinde ve Edirne'ye bağlı 8 ilçede birçok noktada şok uygulama yapan polis ekipleri birçok olumsuzluğun önüne geçiyor.

Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şehir genelinde ve bağlı ilçelerde geniş çaplı uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Narkotik köpeği ve dron destekli toplam 83 emniyet personelin katılımıyla "şok uygulama" yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından da uygulama noktaları denetlendi. Şehirdeki işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, araçta yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Tüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildiği uygulamalarda, trafik ekipleri de araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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