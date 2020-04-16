Edirne ESOB Başkanı Cingöz, Vali Canalp'e teşekkür etti

EDİRNE (AA) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Cingöz, yaptığı açıklamada, Çin'de başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok meslek grubunun zor günler geçirdiğini belirtti.

Birçok esnaf ve sanatkarın salgının yayılmasını engellemek amacıyla iş yerlerini kapattığını vurgulayan Cingöz, faaliyetlerine devam eden meslek gruplarının da kişisel önlemlerini almaya çalıştığını söyledi.

Esnafın maske temininde zaman zaman yaşadıkları sıkıntıyı Vali Canalp'in yardımıyla aştıklarını anlatan Cingöz, şunları kaydetti:

"Valimiz Ekrem Canalp'in başlattığı çalışmalar ile üretilen maskeler imdadımıza yetişti. Edirne Valiliği tarafından hazırlanan 5 bin maske öncelikle faaliyette olan esnaf ve sanatkarlarımıza dağıtılmak üzere birliğimize teslim edildi. Biz de Edirne ESOB olarak ilgili odalarımıza üye sayıları göz önüne alınarak taksim ederek dağıttık. İçinde bulunduğumuz durum maalesef sabır ile aşılacak bir durum. Ben desteklerinden dolayı Valimiz Ekrem Canalp'e teşekkür ediyorum."





Kaynak: AA