Edirne huzurevinde bayramlaşma

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Hanımefendi Dr. Ayten Canalp Ramazan Bayramı münasebetiyle huzurevine bir ziyarette bulunarak huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Edirne Huzurevi'nde gerçekleşen bayramlaşma ziyaretinde, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'e, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan ve kurum amirleri eşlik etti.

Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşan protokol üyelerine, bayram dolayısıyla tatlı ve şeker ikram edildi.

Kaynak: İHA