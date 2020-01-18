Edirne Keşan'da korkunç kaza: 3 ölü,2 yaralı

Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi.Keşan-Gelibolu kara yolu üzerinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü,2 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam 22:30 sıralarında Keşan Orman Fidanlığı önünde meydana geldi. Keşan - Gelibolu Kara yolunda Dörtyol Kavşağı istikametinde iki araç çarpıştı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olar yerine gelen sağlık ve ambulans ekiplerinin çalışması sonrası araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALI OLAN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada araçtan çıkarılan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken 2 kişinin daha ağır yaralı olarak tedavisine devam edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisine ulaşıldı.

Kazada hastaneye götürülen 2 yaralının daha tedavileri sürüyor.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan iki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.