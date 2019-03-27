Edirne Mustafa Necati İlkokulu öğrencilerinden kuş evi kampanyası

EDİRNE (AA) - Edirne Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri "Onlar Bizim Dostlarımız" projesi kapsamında hazırladıkları kuş evlerini Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan ağaçlara astı.

Öğrencilerin Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Edirne Belediyesinin destekleriyle hazırladığı 10 kuş evi düzenlenen etkinlikle ağaçlara asıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, öğrencilerin doğaya olan sevgisini yaptıkları kuş evleriyle gösterdiğini belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Tüzün, "Okulumuzun kapılarını böyle anlamlı bir etkinlik için minik dostlarımıza açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün onların sevgi ve merhamet dolu bakışları altında, bu doğal ortama 10 adet kuş evi yerleştirdik. Projede emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Trakya Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş ise öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, merhamet ve sorumluluk duygusunu artırmak, hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen çalışmada kuş evleri hazırlandığını belirtti.

- "Ağaç Kardeşliği" projesi

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, TEMA Vakfı'nın "Ağaç Kardeşliği" projesi kapsamında Meriç ilçesindeki "Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı"nda fidan dikimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda gönüllü TEMA koşucularının destekleriyle toplanan bağışlardan elde edilen fidanların toprakla buluştuğunu belirtti.

Proje kapsamında Türkiye genelinde binlerce fidan dikildiğini aktaran Çoğal, "TEMA Vakfı, gönüllü koşucuların desteğiyle 'Ağaç Kardeşliği' adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini uyguluyor. Projenin ağaçlandırma aşamasında oluşturulan Adım Adım - Çocuklar Hatıra Ormanı için 23 Mart Cumartesi günü fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Meriç ilçesinin Subaşı beldesindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende gönüllü koşucular ve çocukların katılımıyla fidan dikimi yapıldı." ifadelerini kullandı.