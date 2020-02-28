EDİRNE -  PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığı söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan hareketlilik

-Koşuşturanlar

-Göçmen kadının açıklaması

Kaynak: DHA