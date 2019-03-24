Edirne Sinagogu'nda 'Ermeni Toplumu' sergisi 

EDİRNE'de oturan Ermenilerin fotoğraf ve kartpostallarından oluşan "Edirne ve Ermeni Toplumu" isimli sergi Edirne Büyük Sinagogu Kültür ve Sanatevi'nde açıldı.

Edirne Kökenli ailenin Fransa'da yaşayan oğulları Roy Arakelian tarafından kitaplaştırılan konudan yola çıkılarak sergi haline getirilen "Edirne ve Ermeni Toplumu" konusu Büyük Sinagog'daki Kültür Sanatevi'nde görücüye çıktı. Kuratörlüğünü Rakel Meşulam'ın yaptığı serginin açılışına Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve Türk Yahudi Toplumu geçmiş dönem başkanlarından Silvyo Ovadya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Silvyo Ovadya, Kültür Sanat Evi'nde sadece Yahudilik ile ilgili değil Edirne'yi içeren tüm konulara yer vermeye özen gösterdiklerini ifade etti. Ovadya,"Edirne Sinagogu'nun Vakıf Sanat Evi'nde sadece Yahudilik ile değil Edirne'yi içeren her türlü konuya yer vermek istiyoruz. Bu da ilginç olduğunu düşündüğümüz bir konu. Çoğumuzun da bilmediği bir konu. O nedenle paylaşmak istedik. 28 Nisan'a kadar bu sergi mevcudiyetini sürdürecek" dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de serginin Edirne'nin çok kültürlülüğünü yansıttığını söyledi. Güneren, "Bugün Edirne'nin çok kültürlülüğünü, kültürel yapısını ve Edirne'deki mozaiği gösteren bir sergiyle karşı karşıyayız. Küratörlüğünü Rakel hanımın yaptığı, Edirne'deki Ermeni yaşamını dikkate alan ve ağırlıklı olarak eski fotoğraflardan oluşan bir sergi" diye konuştu.

Serginin Küratörü Rakel Meşulam söz konusu çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Özellikle Edirne'nin bu kadar geçmişine gitmek, o kartpostalları incelemek, bunları sizin beğenisine sunabilmek sürecinde bu hazırlığı yaparken biz çok heyecanlandık. Sizlerin de bu heyecanı paylaştığınızı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sergiyi gezdiğinizde bu heyecanımızdan karşılık alırsınız. Edirne çok kültürlü bir yer, birçok azınlığa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de elimizden geldiği müddetçe bunu yaşatmaya, etkinliklerimizi Edirne Sinagogu'nda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan serginin ardından Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi. Sergi 28 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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DHA