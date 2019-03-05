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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı. Salon satışlarında gerçekleşen...

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 36 işlemde 238,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,024 liradan, en yüksek 1,402 liradan işlem gördü.

Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday1,0241,402
Ayçiçeği2,1482,372
Dana13,42018,880
İnek7,19014,020
Düve12,25015,110
Koyun12,30013,350
Kuzu16,80021,850
Süt kuzusu19,95022,500
Toklu13,20015,050

 

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